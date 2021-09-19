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"Правовой произвол и рост агрессии": "Голос" подвёл промежуточные итоги выборов 19 сентября

фото ЗакС политика "Правовой произвол и рост агрессии": "Голос" подвёл промежуточные итоги выборов 19 сентября

Движение "Голос"* отчиталось о нарушениях, поступивших на пульт организации в течение последнего дня голосования, 19 сентября.

Если два предыдущих дня проходили более-менее спокойно, то сегодня накал электоральных страстей набирает обороты.

Во множестве сообщений, приходящих из регионов, говорится о применении силы и угроз по отношению к наблюдателям.

Так, за период с 0:00 до 15:00 19 сентября "Голос" получил 185 сообщений из 28 регионов РФ о нарушении прав наблюдателей, членов комиссий, представителей СМИ или об угрозах жизни, здоровью и имуществу. Подавляющее большинство поступило из Москвы, Московской области, Петербурга, Краснодарского края и Ставропольского края, Татарстана и Башкортостана.

"В целом ряде случаев эти нарушения сопровождаются агрессией, которая может распространяться уже и на членов комиссий с правом решающего голоса", - констатировали в "Голосе".

Так, часто у независимых членов УИК выбивают из рук телефоны во время съёмки процесса голосования или предположительно противоправных действий других членой комиссий. К примеру, минувшей ночью в Петербурге так поступил депутат Госдумы Виталий Милонов, выбивший смартфон из руки наблюдателя от "Яблока", снимавшего, предположительно, незаконные действия членов УИК № 1995.

Далее, продолжили в "Голосе", члену петербургской УИК № 167 с правом совещательного голоса не разрешали ознакомиться с книгой избирателей и даже расписаться в получении бюллетеня как избирателю (и, соответственно, проголосовать).

Кроме того, в "Голос" постоянно приходят сообщения о фальсификациях и голосовании за других граждан. Граждане жалуются также на надомное голосование и, конечно же, вбросы. Отметим, что комиссии начали массово пытаться отстранить ЧПРГ, замечающих нарушения.

Подробнее ознакомиться с промежуточными выводами "Голоса" можно на их сайте.

*"Голос" признан Минюстом РФ НКО-иноагентом


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