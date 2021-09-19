Во Фрунзенском районном суде приняли 12 исков в связи с выборами

Фрунзенский районный суд зарегистрировал 12 административных исков, поступивших во время трехдневного голосования и связанных с ним, передает объединенная пресс-служба судов.

Большинство исков (11) вызваны отстранением членов УИКов от исполнения обязанностей, а в одном иске отстраняют от выборов наблюдателя.

Речь идет о следующих членах УИКов: Позднякова Екатерина (Уик №2128), Бегаев павел (УИК №2134), Никитин Дмитрий (УИК №2120), Гегия Нино и Егоров Андрей (УИК №2117), Смирнова Татьяна (УИК №2114), Шитик Эдуард (УИК №2169), Семченко Михаил и Юров Антон (УИК №2127).

"Еще есть иски в Кировском (1), Приморском (5) и Дзержинском (1) районных судах. Рассматриваются", - также говорится в сообщении от пресс-службы.

Один из типичных конфликтов такого рода описывается "Наблюдателями Петербурга", на примере избиркома в Центральном районе. Дело против члена УИКа с правом решающего голоса поступило в суд после того, как он воспротивился выдаче четырех бюллетеней избирательнице с временной регистрацией.

Отметим, что в ходе голосования УИКи Фрунзенского района уже неоднократно побывали в центре внимания. Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева 17 сентября пожаловалась, что на членов избиркомов давят неизвестные. Двумя днями позже в Горизбиркоме подтвердили факты давления, причем было установлено, что его оказывали люди с фальшивыми документами, выдававшие себя за представителей СПЧ.