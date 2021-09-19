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Новости 19 сентября, 23:59

Петербургское отделение СЖР пообещало разобраться в случаях препятствования работе журналистов на выборах

фото ЗакС политика Петербургское отделение СЖР пообещало разобраться в случаях препятствования работе журналистов на выборах

Глава петербургского отделения Союза журналистов России  Дмитрий Шерих заявил, что договорился с Горизбиркомом о совместном рассмотрении инцидентов с участием журналистов в ходе голосования на выборах в Госдуму и Заксобрание, передает "Лениздат.Ру".

По словам Шериха, будет создана отдельня комиссия для этого, и к ее работе планируется привлечь журналистов, которые работали в дни голосования 17 – 19 сентября.

"Наша задача — досконально разобраться в каждом эпизоде, выявить его причины и понять, каким образом можно не допустить повторения таких инцидентов в будущем. Результатом может стать перечень конкретных шагов и действий, которые позволят улучшить взаимодействие между СМИ и избирательной системой, и что крайне важно — более эффективно защитить права журналистов, работающих на выборах", - заявил Шерих.

Корреспонденты ЗАКС.Ру 19 сентября столкнулись с неожиданными препятствиями в ходе работы на УИКах. Сергея Еремеева не пустили на участок, где должен был голосовать губернатор Александр Беглов, несмотря на имевшуюся у него аккредитацию Горизбиркома. Некие мужчины, которые представились сотрудниками ФСО, заявили, что это "охранное мероприятие", и у них якобы есть "список журналистов, аккредитованных" на него. Позже на УИК №1806 мешали работе Константина Ленькова, и в итоге его удалили с участка якобы из-за того, что он "мешает проведению выборов".


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