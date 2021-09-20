           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 1:45

ЦИК обработал более трети протоколов на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК обработал более трети протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком обработал 33,35% протоколов на выборах в Госдуму восьмого созыва, "Единая Россия" сечас лидирует с 45,33% голосов.

На втором месте идет КПРФ с 21,82% голосов, третье - все еще у ЛДПР, 8,28%. Далее идет "Справедливая Россия - За правду" с 7,45% голосов. "Новые люди" сохраняют пятое место и пока набирают более необходимого для прохождения порога - 6,25%.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии ведут подсчет. В ряде УИК процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru