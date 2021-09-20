ЦИК обработал более трети протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком обработал 33,35% протоколов на выборах в Госдуму восьмого созыва, "Единая Россия" сечас лидирует с 45,33% голосов.

На втором месте идет КПРФ с 21,82% голосов, третье - все еще у ЛДПР, 8,28%. Далее идет "Справедливая Россия - За правду" с 7,45% голосов. "Новые люди" сохраняют пятое место и пока набирают более необходимого для прохождения порога - 6,25%.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии ведут подсчет. В ряде УИК процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д.