"ОВД-Инфо" насчитал 61 задержанного на выборах в России за три дня голосования

В ходе трехдневного голосования на выборах в Госдуму полицейские задержали 61 человека - членов комиссий, наблюдателей и кандидатов, такие данные приводит "ОВД-Инфо" на 2:30 20 сентября.

По словам представителей проекта, они учли все публично известные случаи задержаний, сверив свои данные со сведениями "Голоса"* и "Наблюдателей Петербурга".

В Петербурге только за вечер 19 сентября задержали порядка 20 членов УИКов в Петроградском районе. Их доставили в 18-й и 35-й отделы полиции. В итоге их отпустили без составления протоколов.