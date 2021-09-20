Вишневский уступает Соловьеву после проверки почти 15 тысяч бюллетеней

Заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский идет на втором месте на выборах в Госдуму по округу № 216 Петербурга, следует из ГАС "Выборы".

Он уступает вице-спикеру Заксобрания, члену "Единой России" Сергею Соловьеву после проверки 14 952 действительных бюллетеней. За единоросса отдали 4913 голосов, за "яблочника" - 3321. Третьим идет кандидат от Партии Роста, депутат всех созывов ЗакСа Алексей Ковалев (1934 голосов).

Отметим, что муниципал Виктор Быков, который перед выборами сменил имя и фамилию на Бориса Вишневского и выдвинулся в Госдуму от "Зеленых" по тому же округу, что и "яблочник", с 332 голосами обходит кандидатов от "Гражданской платформы", "Родины", "Зеленой альтернативы" и "Коммунистов России". Заметную предвыборную кампанию он не вел.