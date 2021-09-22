           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:48

МГИК опроверг заявление Венедиктова о пересчёте итогов дистанционного голосования в Москве

фото ЗакС политика МГИК опроверг заявление Венедиктова о пересчёте итогов дистанционного голосования в Москве

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) заявила о невозможности пересмотра итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, говорится в Telegram-канале избиркома.

По словам главы МГИК Дмитрия Реута, такой вопрос "в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства".

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК", – отчитался Реут.

О готовящихся пересчётах результатов ДЭГ ранее сегодня заявил начальник Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, который добавил, что дал соответствующее поручение техническим специалистам.

Согласно п. 1.1 ст. 77 ФЗ "Об основных гарантиях", ч. 2 ст. 100 ФЗ "О выборах депутатов ГД" принять решение о повторном пересчёте голосов может только суд.

"Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт не возможен", – заключил Реут.

Напомним, 20 сентября в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции проиграли после опубликования результатов ДЭГ, существенно уступив кандидатам от власти.

Обновлённые результаты вызвали широкий общественный резонанс: КПРФ по этому поводу собиралась на мини-митинг в Пушкинской площади, требуя их отмены.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru