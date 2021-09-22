ГИК Петербурга объявила об отмене результатов выборов на семи участках

Городская избирательная комиссия Петербурга объявила об отмене результатов выборов на семи избирательных участках, следует из сообщения члена ГИК с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, которое публикует городской медиацентр "Выборы-2021".

"Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, хотя на некоторых избирательных участках были нарушения. Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - отчитался Кузьмин.

Так, результаты голосования аннулировали на участке № 803 в Кировском районе, в котором сразу по завершении выборов 19 сентября у председателя УИК Михаила Федорова случилась истерика, в ходе которой он начал разбрасывать бюллетени из сейф-пакетов и стационарной урны. Прибывшая на место полиция задержала его и одного члена комиссии, участвовавшего в инциденте. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, результаты голосования отменены в УИК № 215, в которой неожиданным образом оказалось больше бюллетеней, чем было выдано избирателям.

Наконец, аналогичное решение принято и в отношении УИК № 11: там не менее 11 граждан, пришедших голосовать, узнали о том, что они уже свой выбор сделали.

"Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать", - резюмировал Кузьмин.