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Выборы 2021

Новости 17:33

Тихонова собирается побороться в суде за свою победу на выборах в ГД по 212-му округу

фото ЗакС политика Тихонова собирается побороться в суде за свою победу на выборах в ГД по 212-му округу

Кандидат в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова готовится обратиться с иском в суд, требуя признать недействительными итоги выборов в федеральный парламент по 212-му округу, победу в которых с минимальным отрывом от нее одержал единоросс Александр Тетердинко.

О выигрыше представителя "Единой России" сообщили накануне, 21 сентября, в территориальных избирательных комиссиях: он "оторвался" от эсера с разницей в менее 1% голосов. В "Справедливой России - За правду" полагают, что результаты выборах на участках могут быть сфальсифицированы.

"В течение трех выборных дней практически на всех избирательных участках округа фиксировались вбросы, "карусели", ночные вторжения в помещения для голосования, манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней, вскрытие и подлог сейф-пакетов, воспрепятствование работе видеонаблюдения", - перечислии возможные нарушения избирательного процесса эсеры.

Если Тихонова сможет отстоять свою победу в суде, то справороссы указывают на возможность последующего возбуждения уголовного дела по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования").

"За эти трое суток мы набрали очень много материалов с доказательствами фальсификаций. Я буду бороться до конца за отобранные у горожан голоса. То, что творилось на округе № 212, невозможно назвать выборами. Это преступный беспредел. Это бессовестные люди, которые ничем не гнушаются. Я считаю, что все фальсификаторы - от исполнителей и до заказчика - должны ответить за свои действия", - выступила с заявлением Тихонова.

ЗАКС.Ру рассказывал, как проходил первый, второй и третий дни выборов.


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