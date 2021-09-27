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Новости 15:12

Горизбирком утвердил перераспределение мандатов депутатов ЗакСа

фото ЗакС политика Горизбирком утвердил перераспределение мандатов депутатов ЗакСа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 27 сентября одобрила передачу мандатов депутатов Законодательного собрания от одного человека другому. Рокировку провели "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Единая Россия".

По результатам выборов, эсеры получили три мандата по спискам. В первой тройке партии были Елена Драпеко и Олег Нилов, которые также прошли в Государственную Думу. Их места в петербургском ЗакСе займут Любовь Менделеева и генеральный директор торгово-промышленной группы "ПетроСити" Александр Новиков, сообщил член Горизбиркома Олег Зацепа. 

В списке ЛДПР под первым номером шел руководитель партии Владимир Жириновский, который также избрался в Госдуму, а под вторым - глава петербургского отделения Юрий Ломакин. Судя по всему, оба отказались от своих мандатов. Их передали действующим парламентариям ЗакСа Павлу Иткину и Максиму Яковлеву, сказал Зацепа. 

У "Единой России" от мандата отказался Алексей Аникин. Вместо него продолжит работу в городском парламенте Вера Сергеева, сообщил член Горизбиркома на заседании.

Его коллеги большинством голосов утвердили 27 сентября пофамильный перечень новых депутатов, которых партии выдвинули по общегородскому списку. У "Единой России" 11 мест: Анастасия Мельникова, Александр Бельский, Андрей Кутепов, Павел Крупник, Юрий Гладунов, Вера Сергеева, Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Цивилев, Антон Рудаков и Олег Милюта. 

"Новых людей" будут представлять Ольга Герасина и Дмитрий Панов. От "Яблока" прошли Борис Вишневский и Александр Шишлов. Депутатами от ЛДПР стали уже упомянутые Павел Иткин и Максим Яковлев. 

"Справедливую Россию - За правду" помимо Менделеевой и Новикова представит Марина Шишкина. От КПРФ парламентариями стали Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев. 

Первое заседание нового состава ЗакСа назначено на 29 сентября. Выборы парламентериев в Петербурге проходят по смешенной системе: половина мандатов распределается по спискам партий, другая половина - между конкретными людьми, выдвинающимися по одномандатным округам. Узнать, кто стал избранным депутатом по одномандатному округу, можно на специальной карте ЗАКС.Ру

София Саттарова


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