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Новости 14:20

Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

фото ЗакС политика Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребенка в России, указ опубликован на портале правовой информации.

Кузнецова была детским омбудсменом с 2016 года. До этого она была главой исполкома пензенского Общероссийского народного фронта. Ее предшественником на посту уполномоченного по правам ребенка был Павел Астахов.

Кузнецова участвовала в выборах в Госдуму и была включена в первую пятерку общефедерального списка "Единой России" вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, руководителем центра "Сириус" Еленой Шмелевой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Эти четверо кандидатов сдали свои мандаты.

Ранее РБК со ссылкой на источник писал, что Кузнецова — единственная из первой пятерки единороссов не станет сдавать депутатский мандат. Предполагается, что она может стать вице-спикером нижней палаты парламента.

фото: пресс-служба Кремля


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