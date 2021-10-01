Волна исков после выборов

Прошла пора выборов - настала пора судов. Иски об оспаривании итогов голосования можно было подать до 30 сентября включительно. Сейчас уже известно о более чем 100 подобных заявлений. ЗАКС.Ру разобрался - кто и почему оспаривает итоги выборов.

"Надомка" и "цирк"

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга и депутатов Государственной думы проходили 17-19 сентября. ЗАКС.Ру подробно писал о вероятных нарушениях, которые происходили в избиркомах в эти дни. Из-за некоторых событий частично аннулировали бюллетени на 19 избирательных участках, рассказывала глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. По ее словам, полностью итоги признаны недействительными в семи избирательных комиссиях по единому округу и в пяти - по одномандатным округам.

Этого оказалось недостаточно для ряда кандидатов в депутаты - они подали иски в суд. Основная часть участковых комиссий приняли свои итоговые протоколы 20 сентября. На их оспаривание дается 10 дней. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский пояснил: последний день подачи иска по избирательному законодательству - 29 сентября, по Кодексу административного судопроизводства - 30 сентября, если УИК приняла итоговый протокол 20 сентября.

Лидером по количеству поданных исков об оспаривании итогов голосования стала кандидатка в депутаты Законодательного собрания по округу № 4 и глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, выдвинутая "Справедливой Россией - За правду". Она подала 36 заявлений в Василеостровский районный суд по оспариванию итогов в участковых комиссиях и территориальном избиркоме № 2, который отвечал за выборы в округе № 4.

Вавилина в разговоре с ЗАКС.Ру перечислила претензии к участковым комиссиям: нарушения в составлении списка избирателей, в порядке голосования, в установлении итогов голосования, воспрепятствование наблюдению за голосованием и подсчетом голосов и другое. Это все не позволяет установить действительную волю избирателей, считает кандидатка.

Одна из главных проблем в голосовании в Василеостровском районе - большое количество надомного голосования, заявила Вавилина. По ее словам, не на избирательном участке проголосовали 5 699 человек. На аналогичных выборах в 2016 году "надомку" использовал 681 человек, отметила глава муниципалитета. Вавилина сообщила, что у нее достаточно свидетелей.

- У нас много, очень много свидетелей - порядка 100 человек - наблюдателей и членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса. Готовы дать свидетельские показания. И [есть] документы, - рассказала кандидатка.

Она сообщила, что также оспаривает итоги выборов, которые подвела УИК № 177. Причина - возможное нарушение порядка формирования избирательной комиссии, пояснила Вавилина. Иск к этой же комиссии подал кандидат по округу № 4 от "Яблока" Дмитрий Анисимов. По мнению "яблочника", членами УИК № 177 якобы могли притворяться другие люди. Они носили нагрудные знаки с фамилиями членов комиссии, выдавали бюллетени избирателям, проводили голосование вне помещения и подписывали документы, заявил Анисимов в иске.

- Есть свидетели. В частности, член комиссии от "Яблока" и член комиссии от КПРФ там были. Как раз они начали бить в набат, когда это все произошло… Там женщине 22 года по документам, а сидит 50-летняя. Цирк просто был устроен, - рассказал кандидат.

Он требует отменить протокол УИК № 177 об итогах голосования по выборам депутатов ЗакСа. Если суды удовлетворят иски Вавилиной к участковым комиссиям или заявление об аннулировании итогов по всему округу № 4, то выборы на территории должны пройти заново.

Всем миром

Этого же добиваются истцы по округу № 3 ЗакСа и по округам № 215 и 216 Государственной думы. Всего подано два иска, рассказала ЗАКС.Ру участвовавшая в подготовке заявлений правозащитница Ксения Михайлова. По ее словам, один иск подан на участки Петроградского района, второй - на участки Приморского района.

В первом заявлении истцом значится кандидат по округу № 216 Борис Вишневский, а во втором - кандидат по округу № 215 Юрий Карпенко, сообщила Михайлова. Она добавила, что вместе с ними истцами выступают более 30 избирателей и "Справедливая Россия - За правду":

- В иске есть требования партии эсеров касательно выборов в Законодательное собрание по 3-му округу. Они обжалуют промежуточные итоги голосования, подведенные в территориальных избирательных комиссиях. Иски объединены в единое производство, поскольку связаны с нарушениями в части наблюдения, порядка подсчета голосов, иными нарушениями на избирательных участках.

Ответчиками выступают 46 участковых избирательных комиссий и 3 территориальных избиркома. Также участвовавшая в подготовке исков и выдвигавшаяся по округу № 3 ЗакСа (позже выдвижение аннулировали) Ирина Фатьянова сообщила, что истцы обжалуют итоги голосования на аномальных участках, участках с грубыми нарушениями в дни голосования и во время подсчета голосов, вероятными вбросами бюллетеней и на участках, с которых выгнали членов комиссий. Фатьянова отметила, что результаты голосования по округу будут аннулированы, если хотя бы на 25% участков итоги выборов отменит суд.

Коллективные иски по оспариванию итогов выборов поданы и в Центральном районе, рассказал ЗАКС.Ру кандидат и депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Он сообщил, что в Дзержинский районный суд поданы иски избирателей и кандидатов в парламентарии на УИК № 2247. На этом участке за Вишневского проголосовали семь человек, а за его конкурента от "Единой России" Александра Ржаненкова - более 500, следует из итогового протокола УИК. Правда, активисты и депутат нашли больше людей, которые на этом участке отдали голос за "яблочника". В коллективном иске к УИК № 2247 фигурирует 20 фамилий. Сам Вишневский, по его словам, направил в суды 10 заявлений:

- У меня 10 исков по 2-му округу поданы по разным участкам. Семь исков - в Дзержинский суд, три - в Смольнинский. Там, где явно подделаны результаты, все аномальные избирательные участки, где необъяснима никак разница голосов между мной и [депутатом ЗакСа Александром] Ржаненковым.

Депутат уточнил, что для отмены итогов по участкам, по его мнению, есть разные основания. Среди них вероятные "карусели", отсутствие видеонаблюдения, отсутствие сохранности сейф-пакетов и другое, рассказал Вишневский. Он добавил, что в случае удовлетворения исков выборы заново проводить не будут. Но пересчитают голоса уже без данных по участкам, где итоги отменит суд, сказал Вишневский.

Не прошедшие в парламенты

Отменить итоговые протоколы хотят кандидаты в Пушкинском районе. Член территориального избиркома № 20 и координатор "Наблюдателей Петербурга" по этой территории Екатерина Белянкина рассказала ЗАКС.Ру, что заявления в суды подали кандидат от "Яблока" Борис Орешков на УИК № 1992, 1995, 2020, 2022 и представитель эсеров Константин Косов на УИК № 1990, 1992, 1995.

На участке № 1990 была нарушена целостность сейф-пакетов с бюллетенями и неправильно оформили акты, сообщила Белянкина. УИК № 1992 известна из-за ложного сообщения о "минировании", когда из помещения вывели независимых наблюдателей, а документацию вынесли, напомнила член ТИК. Аналогичная ситуация с эвакуацией из-за сообщения о минировании здания произошла на УИК № 1991.

- 1995-й участок - это вскрытие помещения для голосования две ночи подряд. И зафиксировано, и полиция туда приезжала - отпечатки пальцев брала, сейф вскрывался. Поняли [что помещение вскрывалось] по пломбам, - рассказала Белянина.

По ее словам, аналогичная ситуация произошла на участке № 2022 - его якобы открывали в ночь с 17 на 18 сентября. На УИК № 2020 зафиксировано вскрытие сейфов, использование стирающейся ручки, перекладывание бюллетеней из пачки одного кандидата в другую, поведала Белянкина.

Она отметила, что при удовлетворении исков результаты голосования вряд ли изменятся и перевыборы проводить не будут. Пока надо отстоять это, а в планах - оспорить результаты территориальных комиссий, добавила член ТИК.

Кандидат от КПРФ по округу № 21 Геннадий Денисов тоже подал иск к примерно 30 участковым комиссиям в своем округе. Он надеется, что при их удовлетворении получится изменить результаты голосования.

- Там результаты определить просто невозможно. Ряд комиссий просто подсчет не вели, потом объявились еще три комиссии, про которые вообще никто ничего не знал, - заявил Денисов.

Представитель коммунистов рассказал, что также подал иск к ТИК № 48, которая организовывала выборы по округу № 21. Денисов уточнил, что требует отменить результаты выборов по территории.

При подведении результатов голосования по округу сначала лидировал коммунист, затем, с небольшим отрывом, первое место получалось у кандидатки от эсеров Ольги Галкиной. Кардинально изменилась ситуация, когда с итоговыми протоколами стали приезжать председатели УИК, ранее пропавшие почти на 12 часов.

Не признает результаты голосования по думскому округу № 212 кандидатка от "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова. Она сообщила, что подала заявления об оспаривании итогов на 17 участках.

- Я добиваюсь отмены результатов по тем участкам, где у меня собрана хорошая доказательная база по нарушениям, которые творились в эти три дня голосования днем и ночью. Где-то у меня есть видео с участка, где-то у меня есть реальный протокол на руках и свидетели, куда-то выезжала я сама и фиксировала с представителями полиции, что в помещении ночью находятся люди и мне препятствовали войти туда вместе с полицейским, - рассказала Тихонова.

Она отметила, что претензии есть и к другим УИК, но иски поданы к тем, где есть реальная возможность доказать нарушения. Кандидатка заявила, что намерена добиться нового голосования по округу № 212.

Иски подал кандидат от "Яблока" по округу № 11 Николай Громов в Выборгский районный суд, но последний вернул их, следует из информации на сайте суда. Там же указано, что причина отказа рассматривать заявления - неподсудность дела данному суду.

По данным на сайтах судов, еще как минимум 13 исков поданы к избирательным комиссиям в разных районах, которые пока суды не отказались рассматривать. В частности, отменить решения в девяти УИК требует кандидат от "Яблока" в округе № 9 Никита Сорокин. А "яблочник" Юрий Багров рассказал ЗАКС.Ру, что оспаривает итоги 29-й УИК с одним заявлением. Он выдвигался по округу № 5 в ЗакС Петербурга.

Обновление 16:10 часов: Петербургское отделение партии "Яблоко" сообщило, что подало около 150 административных исков об оспаривании результатов голосования на участках с вероятными нарушениями.

Избиркомы против избиркомов

Московский районный суд отказался рассматривать иск территориального избиркома № 19 к участковой комиссии № 1379. На второй день выборов в этой УИК неизвестная женщина копошилась около сейфа в полупустом помещении, когда камеру наблюдения прикрыли картонкой. Несмотря на этот случай, ни вышестоящая ТИК, ни Горизбирком не признали бюллетени на этом участке недействительными.

Изменить ситуацию потребовала глава Центральной избирательной комиссии. Она приняла постановление, в котором обязывает отвечавшую за выборы в округе ТИК № 19 оспорить в суде итоги голосования в УИК № 1379. Этим же документом ЦИК призвала территориальную комиссию № 19 подать иск к "эвакуированной" УИК № 1991, а территориальный избирком № 8 - подать в суд на УИК № 757, 758 и 771. На последних участках 18 сентября "в нарушение требований законодательства о выборах в неизвестном направлении на продолжительное время были вынесены сейфы, в которых хранилась избирательная документация, после чего указанные сейфы были собраны в одном помещении", написал Центризбирком.

ТИК послушались указания свыше и подали заявления. Кроме иска к УИК № 1379, все остальные судами приняты, и по большей части из них уже даже назначены заседания. Но на участок с прикрытой камерой заявление в суд подал кандидат от "Яблока" по округу № 20 Дмитрий Хорзов - дело назначено к рассмотрению.

Территориальный избирком № 41 подал иск к УИК № 589 для отмены решения последней, следует из карточки дела. Заинтересованными лицами выступают партии, которые принимали участие в выборах. ЗАКС.Ру не удалось связаться с ТИК № 41 и выяснить причину подачи заявления.

София Саттарова