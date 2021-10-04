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Новости 15:49

Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО "Лефортово" до января 2022 года

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО "Лефортово" до января 2022 года

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему корреспонденту "Коммерсанта", советнику главы Роскомоса Ивану Сафронову до 7 января 2922 года, сообщили представители телеграм-канала "СвободуСафронову".

К этой дате Сафронов проведет в СИЗО "Лефортово" уже полтора года.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он - его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива", и для информационного агентства которого он писал материалы.

23 июля "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова, написанную им в СИЗО. В ней он рассуждал о практике следствия по делам о госизмене. Однако вскоре колонка оказалась удалена с сайта "Ведомостей", затем ресурс стал недоступен вовсе из-за DDoS-атаки.

Сафронов больше не может общаться со своим защитником, адвокатом Иваном Павловым. В отношении последнего возбудили дело о разглашении данных предварительного следствия из-за комментариев Павлова СМИ по делу Сафронова. Экс-журналист стал свидетелем по этому делу.


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