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Выборы 2021

Новости 10:45

ГИК выбрал нового главу ТИК № 47

фото ЗакС политика ГИК выбрал нового главу ТИК № 47

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 7 октября назначила нового председателя территориального избиркома № 47, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. На должность руководителя назначена Ксения Шипулина. Она уже входит в состав комиссии, куда ее выдвинула Санкт-Петербургская Общественная Организация в поддержку молодежи "Союз Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга". 

Глава ГИК Наталья Чечина положительно охарактеризовала Шипулину. Председатель Горизбиркома отметила, что новая руководительница ТИК хорошо работала в комиссии во время недавних выборов. 

Чечина сообщила, что был ещё один кандидат — молодой человек. Но оказалось, что он уже входит в состав ТИК № 19, заявила председатель Горизбиркома. 

Изначально ГИК планировал ввести в состав территориальной комиссии нового члена, следует из заранее опубликованной повестки дня. На самом заседании члены Горизбиркома проголосовали за изменение состава членов ТИК № 47 до 13 человек. 

Напомним, перед выборами в сентябре 2021 года ТИК №47 назначила членами нижестоящих участковых комиссий людей, которые на тот момент еще состояли в других избиркомах. После критики от Центризбиркома ГИК снял с должности главу ТИК № 47 Елену Тюленеву. На освободишвееся место объявили набор предложений. После споров на заседании члены Горизбиркома большинством голосов новым руководителем территориальной комиссии сделали сотрудницу МО "Академическое" Анастасию Матросову. Она проработала в этой должности около двух недель — провела выборы и сложила полномочия.

Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова 7 октября отметила, что Матросова в дни голосования была на больничном. 

ТИК № 47 отвечал за голосование в части Красносельского района. Выдвигавшаяся там кандидатка от "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова сообщала о различных нарушениях в ходе выборов на территории.

София Саттарова


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