Горизбирком исключил из ТИК № 47 председателя комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 30 сентября исключила из состава территориального избиркома № 47 председателя Анастасию Матросову, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что Матросова подала заявление о сложении с себя полномочий члена избиркома.

- Видимо, посчитала, что не справилась с работой, которую должна исполнять по закону, - предположил Краснянский.

Он предложил временно исполняющим обязанности председателя назначить замглавы ТИК Валерия Корхалева. Коллеги его поддержали.

Ранее глава ГИК Наталья Чечина на заседании Центризбиркома сообщила, что Горизбирком создал рабочую группу по определению нарушений на выборах. По предварительным данным, нарушения происходили на участках, подведомственных ТИК № 47, заявила Чечина. Она не уточнила, о каких именно событиях идёт речь.

Матросова проработала председателем ТИК № 47 менее трех недель. На сайте территориального избиркома даже не успели написать ее имя в разделе "Состав территориальной избирательной комиссии". Ранее ТИК № 47 руководила Елена Тюленева. Ее сняли с должности после скандала, связанного с массовой предвыборной "миграцией" членов участковых избиркомов из одного района в другой.

Напомним, территориальный избирком № 47 отвечал за выборы в части Красносельского района. О вероятных нарушениях на этой территории во время выборов сообщала "Справедливая Россия - За правду". В частности, кандидатка от партии Надежда Тихонова писала в своём Telegram-канале, что председатель УИК № 1118 якобы вместе с сейф-пакетами заперлась в кабинете - другие члены комиссии никого к ней не пускали. Также Тихонова заявила, что на этом и других участках, подведомственных ТИК № 47, ночью присутствовали неизвестные люди.

Днём ранее Тихонова сообщила, что подала 17 исков об отмене выборов по 212-му одномандатному округу, в который входят перечисленные выше УИК.

София Саттарова