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Медиатека 18:47

Петербург почтил память Политковской

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

В 15-ю годовщину убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, 7 октября, жители Петербурга принесли цветы к Соловецкому камню. В траурном мероприятии приняли участие около 30 человек.

Среди участников встречи памяти Анны Политковской были депутаты ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский и Александр Шишлов

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— Срок давности преступления истек юридически, — заметил Вишневский. — Политически он не истечет, пока не будут найдены и названы заказчики убийства. Я надеюсь дожить до этих времен. Сегодня российской журналистике  катастрофически не хватает таких, как она. Никто так не мог пропускать через себя чужую боль. 

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К памятнику жертвам политических репрессий пришли муниципальные депутаты Сергей Трошин из Литейного округа, Виталий Боварь из Владимирского округа, Ольга Фаттуш из МО "Гавань", сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова и Андрей Толмачев, а также политик Леонид Гойзман и художница Елена Осипова. 

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Один из участников мероприятия принес портрет Политковской с надписью "Убийство само по себе ужасно. Убийство журналиста — вдвойне". Полицейские потребовали предъявить паспорт, но задерживать не стали. 

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В своих материалах Политковская резко критиковала власть и уделяла особое внимание войне в Чечне. Ее застрелили в лифте собственного дома в 2006 году. За годы следствия к ответственности привлекли лишь формальных участников заказного убийства. Так, в 2014 году исполнитель и организатор убийства Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев были приговорены к пожизненным срокам. Трое их пособников получили от 12 до 20 лет. 

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Заказчик так и не предстал перед судом. Срок давности по делу о заказном убийстве - 15 лет. По его истечении лицо освобождается от уголовной ответственности. 

Текст и фото - Константин Леньков.


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