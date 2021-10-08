           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:22

Кандидата в ЗакС Сорокина задержала полиция

фото ЗакС политика Кандидата в ЗакС Сорокина задержала полиция

Утром 8 октября полиция задержала кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" Никиту Сорокина, сообщил ЗАКС.Ру сам задержанный. 

Сорокина доставили в 75-й отдел полиции для составления протокола о неповиновении требованию представителя власти (ст. 19.3 КоАП) из-за инцидента на избирательном участке № 1459 во второй день парламентских выборов, 18 сентября. Он отказывался покидать участок, на котором якобы обнаружил пропажу около 300 бюллетеней. Полиция выводила его из здания силой.

— Протокол должен составляться в течение двух суток [после правонарушения]. Позже он будет недействительным, — заявил Сорокин. 

Сейчас с ним адвокат от "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин. После составления протокола полицейские планируют доставить задержанного в суд. 

Силовики пришли к дому "яблочника" рано утром. Он должен был явиться в отдел по повестке 8 октября в 10:00, но полицейские решили превентивно задержать его. 

Напомним, 1 октября полицейские пытались "выманить" Сорокина из дома под предлогом неудобно припаркованной машины. После неудачной попытки доставления в отдел они, по словам кандидата, обещали "добавить проблем". 

Сорокин выдвигался в городской парламент по 9-му избирательному округу. 

*"ОВД-Инфо" признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом

Константин Леньков, фото Никита Сорокин


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru