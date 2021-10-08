Кандидата в ЗакС Сорокина задержала полиция

Утром 8 октября полиция задержала кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" Никиту Сорокина, сообщил ЗАКС.Ру сам задержанный.

Сорокина доставили в 75-й отдел полиции для составления протокола о неповиновении требованию представителя власти (ст. 19.3 КоАП) из-за инцидента на избирательном участке № 1459 во второй день парламентских выборов, 18 сентября. Он отказывался покидать участок, на котором якобы обнаружил пропажу около 300 бюллетеней. Полиция выводила его из здания силой.

— Протокол должен составляться в течение двух суток [после правонарушения]. Позже он будет недействительным, — заявил Сорокин.

Сейчас с ним адвокат от "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин. После составления протокола полицейские планируют доставить задержанного в суд.

Силовики пришли к дому "яблочника" рано утром. Он должен был явиться в отдел по повестке 8 октября в 10:00, но полицейские решили превентивно задержать его.

Напомним, 1 октября полицейские пытались "выманить" Сорокина из дома под предлогом неудобно припаркованной машины. После неудачной попытки доставления в отдел они, по словам кандидата, обещали "добавить проблем".

Сорокин выдвигался в городской парламент по 9-му избирательному округу.

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Константин Леньков, фото Никита Сорокин