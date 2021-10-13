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Милонов узрел "духовную связь с инкубами Навального" в поведении решившей засудить его Ольги Галкиной

фото ЗакС политика Милонов узрел "духовную связь с инкубами Навального" в поведении решившей засудить его Ольги Галкиной

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов отозвался об иске экс-кандидатки в депутаты Заксобрания Ольги Галкиной, которая подала на него в суд из-за инцидента в администрации Московского района в один из выборных дней. Тогда, напомним, стороны обменялись оскорблениями в адрес друг друга, и дело даже дошло до лёгкого рукоприкладства.

Милонов сообщил, что пришёл в здание районной администрации в ночь с 19 на 20 сентября с тем, чтобы поинтересоваться причинами, по которым Галкина якобы заблокировала доступ членов избирательных комиссий к системе "Госвыборы". По словам народного избранника, кандидатка в депутаты ЗакСа вела себя возбуждённо и якобы препятствовала работе членов УИК.

"Она орать стала, кричать, провоцировать. Я единственное, что уточнил у неё, вступила ли она в духовную связь с инкубами Навального, и, получив подтверждение, я, как человек, читавший „Молот ведьм", понял, что она продала душу дьяволу", — поделился умозаключениями Милонов в разговоре с 78.ru.

"Проституткой Навального", объяснил парламентарий, он назвал Галкину в переносном смысле: "отдаваться в объятия" таких политиков, как Навальный, по мнению Милонова, грешно.

"А то, что Оля пытается привлечь к себе внимание, точнее, не она, а её хозяева, спонсирующие её политическую деятельность, то это нормально. Это политическая борьба. Я на это всё не обижаюсь и желаю ей только хорошего", — завершил спич Милонов.

О том, что Галкина решила засудить Милонова, стало известно 12 октября. Она требует, чтобы депутат опроверг свои высказывания в её адрес и принёс публичные извинения — в том числе в интернете.


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