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Бельский в курсе существования американской программы "Раздор"

фото ЗакС политика Бельский в курсе существования американской программы "Раздор"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 13 октября подтвердил журналистам, что знает о существовании американской программы "Раздор", о которой ранее говорил новый вице-губернатор Максим Мейксин.

Однако давать более подробных комментариев по этому поводу спикер ЗакСа не стал. Он отметил, что этот вопрос находится в ведении вице-губернатора, который отвечает за вопросы внутренней политики.

Ранее депутат "Яблока" Борис Вишневский спросил у Мейксина о его высказывании годичной давности на радиостанции "Эхо Москвы". По словам парламентария, чиновник, бывший в то время главой администрации Центрального района, утверждал, что уличные художники по некоей программе "Раздор" могут получать деньги за провокации. Мейксин подтвердил, что такая программа существует.

- Ее задача как раз заключается в том, чтобы сталкивать между собой группы населения и органы государственной власти, - сказал будущий вице-губернатор.

Позже, выступая перед журналистами, Мейксин уточнил, что существует сразу несколько программ, направленных на влияние на политическую обстановку в России и сталкивание между собой различных групп общества.

Сергей Еремеев


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