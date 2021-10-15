Генпрокуратура утвердила обвинение по делам экс-депутата ЗакСа Коваля и его помощника

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении экс-депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля и его бывшего помощника Андрея Гришина, сообщили представители ведомства.

В ведомстве отметили, что предприниматель, заявивший о преступлении, освобожден от уголовной ответственности. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Гришин также сообщил о том, что Коваль в апреле 2019 года получил взятку в 800 тысяч рублей за оказанное содействие в заключении госконтракта на замену лифта в медучреждении. Материалы дела переданы в Выборгский суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК заявил о завершении расследования дела Коваля. В отношении Коваля и его помощника Андрея Гришина возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Коваль находится под арестом с конца июля 2020 года. По версии следствия, депутат через поправки в проект бюджета Петербурга на 2018 год направил средства родильным домам и другим медучреждениям, а те, в свою очередь, заключали контракты на поставку оборудования с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Бизнесмен в ответ якобы перечислял процент от своей прибыли единороссу. Лихолетов проходит по делу свидетелем.

Следствие считает, что Ковалю через Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей, в том числе 2 млн, после получения которых Гришина задержали. Экс-помощник в декабре дал признательные показания и заключил досудебную сделку со следствием.