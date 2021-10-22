В отношении Сергея Фургала возбудили два новых уголовных дела

Следствие возбудило еще два уголовных дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил в Instagram сын политика Антон.

По словам Антона Фургала, дела возбудили по ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он отметил, что это связано с делом в отношении бывших топ-менеджеров "Амурстали": их обвиняют в том, что они взяли невозвратный кредит в МСП банке на развитие завода.

Антон Фургал утверждает, что этот кредит выплачивался до февраля 2020, две трети долга было погашено, и у банка на момент ареста фигурантов не было претензий.

"Сейчас, так как кредит не оплачивается, банк подал в суд на возврат кредита. Следствие уверяет что был умысел не вернуть кредит ещё 2 года назад", - добавил Фургал.

По версии следствия, Сергей Фургал якобы "создал преступную группу из всего руководства завода " Амурсталь", рассказал Антон Фургал. В понедельник, 25 октября, назначен первый допрос.

В феврале Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия. Фургал просит, чтобы его дело рассматривала коллегия присяжных.