Депутаты продолжают отвечать

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Публикуем новые ответы на вопросы, которые читатели ЗАКС.Ру передали парламенту Петербурга. На сей раз речь пойдет о полномочиях муниципалов, городе Колпино и QR-кодах.

Вопрос от Александра Мохнаткина: "Как относитесь к постановлению губернатора о введении QR-кодов?"

Отвечает Павел Иткин, лидер фракции ЛДПР:

"У нашей партии достаточно четкая позиция по вакцинированию. Есть рекомендации специалистов, поэтому как косвенное средство для стимулирования, безусловно, этот вопрос вполне себе жизнеспособный. Но, безусловно, это не должно превращаться в "охоту на ведьм". Людей нужно образовывать, убеждать, доказывать свою точку зрения. Уровень вакцинации показывает уровень недоверия общества к исполнительной власти. Введение QR-кодов должно быть понятно, прозрачно. Не должно быть исключений. Должна быть последовательность, общие правила и никаких двойных стандартов".

Введение "коронавирусных" ограничений также прокомментировал спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия"):

"Я немного касался сферы здравоохранения, в том числе и в период пандемии, исполнял обязанности профильного вице-губернатора в этой части. Могу сказать, что это в первую очередь должно идти на усмотрение правительства города. Есть некоторые реперные точки, по которым принимаются такие решения. В то же время, мы с вами должны четко понимать, что если регионы Российской Федерации — в первую очередь, Москва, Московская область, близлежащие регионы — вводят такие жесткие меры, все эти люди [их жители] приедут сюда. Я прекрасно понимаю, что по этому вопросу у нас свою позицию имеет бизнес. Но мы должны понимать, мы можем получить сверхприбыли от людей, которые сюда приедут, но мы также можем получить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Она может просто не справиться с этим".

Вопрос от Дениса Косинова: "Предлагаю принять закон о выделении жилья государственным гражданским служащим, в зависимости от выслуги лет, и так далее, как, например, в Ленинградской области. Как вы на это смотрите?"

Отвечает Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству ("Единая Россия"):

"Такая законодательная инициатива на сегодняшний день преждевременна. Очевидно, что нормы, регулирующие правоотношения так называемого силового блока, — это другая история. Это связано со спецификой службы и там существует механизм субсидирования средств на покупку жилья, не выделения. В случае с гражданскими служащими возникает противоречие. Есть служащие государственных учреждений (школ, поликлиник и т. д.). Получается, что мы проводим сегрегацию, а это не совсем правильно. К тому же, запроса массового от государственных служащих не поступало, я, во всяком случае, о таком запросе не слышал".

Вопрос от Александра: "Почему не хотят возвращать на главное здание Ижорских заводов ордена, которые украшали его облик?"

Отвечает Олег Милюта, депутат от Колпинского района, экс-глава города Колпино ("Единая Россия"):

"Есть задумки, но не хочу открывать завесу тайны. К 300-летию города Колпино готовится много всего интересного. И ордена, однозначно, появятся. Их не выбросили, они никуда не пропали. Готовимся к тому, чтобы эти ордена заняли достойное место на территории города Колпино".

Еще один вопрос от Александра: "Почему в Колпинском районе ездят старые модели автобусов? ЛиАЗ, окрашенный в зеленый цвет, очень долго функционирует на многих маршрутах".

Отвечает Олег Милюта, депутат от Колпинского района, экс-глава города Колпино ("Единая Россия"):

"Первый раз слышу об этом. Даже таких обращений никогда не было. Есть раритетный ЛиАЗ, который выводят, например, в дни города. Но это "фишка" некая, на маршрутах их точно нет".

Вопрос от Дарьи Новиковой: "В центре Петербурга много заброшенных зданий. Одно из самых "больных" для города — здание Пробирной палаты, портящее вид одновременно и на канале Грибоедова, и на Казанской улице. Более того, Казанская улица из-за этого лишена адекватного пешеходного маршрута вдоль четных домов — горожанам приходится обходить участок по нечетной стороне. Это место идеально подходит для небольшого парка, где сохранившийся фасад станет уникальным архитектурным решением. Ответьте, пожалуйста, когда город планирует заняться этой локацией?"

Отвечает Валерий Гарнец, председатель комиссии по городскому хозяйству ("Единая Россия"):

"С этой ситуацией знаком еще по работе в Адмиралтейском районе первым заместителем. Дело в том, что так как данное здание является памятником, решения по нему будут приниматься с учетом мнения комитета по охране памятников.

Сразу ответить о дальнейшей судьбе этого участка я не могу без подготовки. Но, думаю, вряд ли там будет парк. Это все-таки место плотной застройки вдоль канала Грибоедова. Поэтому, скорее всего, там будет какое-то воссоздано здание в историческом стиле".

Вопрос от Алексея Капустина: "В муниципалитетах существует администрация и муниципальный совет. Если с муниципальным советом все более-менее понятно, то администрация МО — это раздутый штат сотрудников с большим потреблением госбюджета. Зачем нужно тратить огромные средства на содержание администраций МО, если эти функции зачастую дублируются управляющими компаниями, подведомственными организациями администраций районов или садово-парковыми хозяйствами?"

Отвечает Константин Чебыкин, депутат "Единой России", в прошлом — глава муниципалитета и местной администрации МО "Васильевский":

"Скажу честно, отчасти, по отношению к определенным муниципалитетам, ваш читатель прав. Надо внимательно проводить ревизию каждого бюджета.Но мне бы хотелось сказать, что в основном все муниципальные образования — это квалифицированные кадры, пахари. У них достаточно невысокая зарплата, и их вопросы не ограничиваются только вопросами благоустройства. У нас есть четкое разграничение: кто за что отвечает. Муниципалитет не имеет права выделять средства на уборку, благоустройство, установку каких-то малых архитектурных форм, если эта земля находится в собственности у жильцов, где как раз и работает управляющая компания. Также муниципалитет по закону не имеет права работать там, где у нас зеленые зоны общего пользования: парки, скверы, сады, за которые отвечают садово-парковые предприятия, которые у нас есть в каждом районе и которые подчиняются комитету по благоустройству. Не совсем корректный пример и с администрацией районов. Те зоны ответственности, которые закреплены в плане благоустройства к районной администрации, там тоже муниципальное образование проводить работы не может. И это наказуемо — придет проверка Контрольно-счетной палаты. У муниципалитета есть свои внутридворовые территории. Их можно посмотреть на сайте региональной информационной системы. Там четко разграничено, за какую территорию кто отвечает".

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга