Основатель Gulagu.net сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин известил, что Facebook без предварительного уведомления удалил его аккаунт.

"Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября", — отчитался Осечкин в своём телеграм-канале.

Правозащитник уверен, что таким образом отечественные спецслужбы в очередной раз пытаются "уничтожить Gulagu.net" и его лично.

"Они боятся правды и огласки их страшных преступлений", — констатировал Осечкин.

В октябре Gulagu.net сообщил о получении свыше 40 гигабайт видео и фото со свидетельствами издевательств над заключёнными в российских колониях. Тогда же правозащитники начали публиковать переданные им видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Позднее появились также записи с аналогичным содержимым из других тюрем.

Все видео проекту передал бывший сиделец, программист Сергей Савельев. Он покинул Россию и попросил политубежища во Франции. 28 октября стало известно, что Савельев заочно арестован и его обвиняют в неправомерном доступе к информации.