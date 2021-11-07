В Псковской области отказались продлевать режим нерабочих дней

Руководство Псковской области вслед за чиновниками из соседних регионов решило завершить период нерабочих дней 7 ноября и не продлевать его. Это дал понять через аккаунт в Instagram губернатор Михаил Ведерников, по мнению которого временное ужесточение ограничений принесло свои плоды.

"На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку. Эти вынужденные меры дали свои результаты", - говорится в посте главы региона.

В области вход в большинство публичных мест производится с предъявлением QR-кода, подтверждающего иммунизацию от коронавируса, людям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Ведерников пообещал, что к Новому году, то есть меньше чем за два месяца, жителей Псковской области избавят от значительного числа оставшихся ограничений, связанных с коронавирусом. Пока же, по его оценке, "эпидобстановка остается крайне нестабильной".