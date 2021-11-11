"Запоздалые решения": Экс-глава Боткинской больницы о вакцинации пожилых петербуржцев

Бывший руководитель петербургской Боткинской больницы Алексей Яковлев уверен, что Смольный крайне опоздал с указом об обязательной вакцинации горожан старше 60 лет. Соображениями на сей счёт медик поделился в разговоре с "Росбалтом"*.

"Мировой опыт показывает: в первую очередь должны были быть привиты лица пожилого и старческого возраста, с них надо было начинать. С самого начала пандемии мы знали, что рисков для них гораздо больше, чем для всех остальных. Сегодня мы видим лишь запоздалые решения", — констатирует Яковлев.

При этом врач не удивлён, что власти Петербурга переняли опыт других стран и стали вводить всё более жёсткие ограничения для сдерживания уровня распространения заболевания.

"Ситуация патовая просто. А мы до сих пор не можем охватить их вакцинацией", — заключил Яковлев.

Ранее петербургский Роспотребнадзор выпустил постановление, по которому все горожане в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания должны пройти вакцинацию от коронавируса. В документе прописаны также другие категории населения, которые должны сделать антиковидную прививку.

Накануне, 10 ноября, Роспотребнадзор также объявил о санкциях для непривитого населения Петербурга в возрасте 60+.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов