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Новости 13:48

Беглов: Нерабочая неделя дала свои плоды

фото ЗакС политика Беглов: Нерабочая неделя дала свои плоды

Губернатор Петербурга Александр Беглов положительно оценил последствия минилокдауна, действовавшего с 30 октября по 7 ноября. Глава города высказался об итогах этого периода в ходе стрима на своей странице "ВКонтакте" 13 ноября.

"Хочу отметить, что нерабочая неделя дала свои плоды. Сейчас каждый день из стационаров выписывается больше пациентов, чем госпитализируется. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов. Это самый явный признак снижения эпиднапряженности. Снизилось и количество госпитализаций", - сказал Беглов.

Напомним, в стриме на странице главы города участвовали также другие чиновники Смольного. Эфир продлился 40 минут и был полностью посвящен ситуации с коронавирусом. В частности, было объявлено, что в Петербурге нет запасов вакцины "КовиВак" и что в ближайшее время посетителям разрешат находиться в ресторанах до 00:00, однако сделать заказы можно будет по-прежнему до 23:00.


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