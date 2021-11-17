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Новости 10:24

Бондаренко и Пикалев поздравили Сергееву от лица Бельского и Беглова

фото ЗакС политика Бондаренко и Пикалев поздравили Сергееву от лица Бельского и Беглова

Вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко и врио губернатора Валерий Пикалев в начале парламентского заседания 17 ноября поздравили с днем рождения депутата "Единой России" Веру Сергееву. Оба обратились к ней и от своего имени и от имени отсутствующих в городе начальников: председателя ЗакСа Александра Бельского и главы города Александра Беглова соответственно. 

Пикалев пожелал "удачи и простого женского счастья". Бондаренко - счастья, здоровья и благополучия. 

Врио губернатора также представил нового представителя Смольного в городском парламенте Константина Сухенко.

Сергей Еремеев


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