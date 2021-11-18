За две недели в Петербурге израсходовали более половины запаса вакцины "Спутник Лайт"

Принятая Петербургом в начале месяца партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" израсходована уже на 60%, сообщило издание Neva.Today. В городе осталось около 40 тысяч доз. В связи с этим комитет по здравоохранению пообещал, что новая поставка популярного препарата прибудет в Петербург до конца текущей недели.

Отметим, что однокомпонентную разработку центра имени Гамалеи рекомендуют прежде всего для ревакцинации и для тех, кто уже переболел коронавирусом. Именно "Спутник Лайт" предпочел для иммунизации пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что после инъекции чувствовал себя неважно.

Ранее петербуржцы жаловались на то, что QR-коды, полученные после вакцинации однокомпонентным препаратом, недействительны.