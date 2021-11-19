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Новости 15:55

Сенатор Кутепов отчитается перед Заксобранием 24 ноября

фото ЗакС политика Сенатор Кутепов отчитается перед Заксобранием 24 ноября

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 24 ноября, заслушает доклад своего представителя в Совете Федерации Андрея Кутепова. Вопрос был включен в проект повестки заседания комитетом по законодательству.

Ежегодный отчет сенатора решили поставить на фиксированное время. Он начнется в 10:30 часов.  

Также на заседании ЗакС планирует окончательно принять пакет поправок Смольного в налоговое законодательство, рассмотреть в первом чтении проект закона о продлении порядка проведения градостроительных слушаний в онлайн-формате и принять за основу поправки в Устав города.


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