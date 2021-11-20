На собрание защитников ВНИИБ пришли около 40 человек

В субботу, 20 ноября, у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Выборгском районе Петербурга собрались около 40 человек, добивающихся охранного статуса для постройки 50-х годов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Перед началом собрания градозащитники вывесили на двери ВНИИБ фотографии людей, которые, по их словам, в начале недели, 15 ноября, не давали обеспокоенным жителям помешать действиям активизировавшегося застройщика – недавно возле дома появилась электроподстанция. Тогда рабочие с помощью строительной техники начали выкапывать рядом с ВНИИБ ров для укладки кабелей и прочей строительной инфраструктуры. Градозащитники считают, что неизвестные, силой отталкивающие людей с участка, – сотрудники частного охранного предприятия, которые действовали по поручению застройщика. Полиция в тот день вмешиваться в назревающий конфликт не решилась. Позже активисты собственноручно закопали траншею.

На субботней встрече член инициативной группы Александр Алаханов заявил, что работы якобы могут вестись с нарушением действующего законодательства, и призвал местных жителей пристальней следить за действиями рабочих и фиксировать любую подозрительную активность на объекте.

Перед собравшимися также выступили депутаты МО "Светлановское" Мария Воюцкая и Андрей Роганков, которые рассказали о равнодушии чиновников и неспокойной обстановке в муниципальном совете. Недавно эти муниципальные депутаты были приглашены в комитет территориального развития для дачи объяснений по возможным несоответствиям в декларациях.







Споры о судьбе здания на 2-м Муринском проспекте не утихают с 2019 года. Строительная компания "ФСК", которой принадлежит участок, планировала возвести на этом месте многоэтажное здание. Сейчас приступить к началу работ не позволяет судебный запрет на снос ВНИИБ. Ранее городской суд признал незаконным отказ КГИОП включить постройку в список выявленных объектов культурного наследия. Однако, как рассказывали градозащитники, для сохранения здания в стиле неоклассицизма этого недостаточно. Градозащитники, также пытались оспорить отказ комитета признавать дом объектом культурного наследия. Соответствующий иск подавал экс-депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

Константин Леньков