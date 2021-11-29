Из-за опасений уголовного преследования из РФ уехали 14 из 38 экс-глав штабов Навального*

Свыше трети экс-координаторов региональных штабов Алексея Навального* вынуждены были уехать из России, опасаясь уголовного преследования со стороны властей, подсчитал "Коммерсант".

На данный момент за границей находятся 14 из 38 бывших глав штабов. Местонахождение троих неизвестно, ещё двое заявили о готовности эмигрировать из страны. Некоторые активисты в разговоре с "Ъ" отмечали, что власти препятствовали их отъезду: к примеру, у "навальниста" из Кемерово Станислава Калиниченко в ходе обыска "уничтожили" паспорт.

Ещё восемь экс-координаторов являются фигурантами уголовных дел, двоих проверяют на причастность к правонарушениям, а четыре уже получили наказания.

Лишь девять активистов продолжили заниматься политической деятельностью: семеро открыли свои проекты, двое стали депутатами.

Напомним, не так давно стало ивестно об отъезде из РФ экс-координаторов петербургского и новосибирского штабов Навального* — Ирины Фатьяновой и Сергея Бойко. Оба они заявили, что эмигрировать их заставило дело Лилии Чанышевой, которую обвиняют в создании "экстремистского сообщества".

Дело против сторонников Навального было возбуждено в сентябре 2021 года после признания структур, созданных оппозиционером — в том числе, ФБК**, — экстремистскими.