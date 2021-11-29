Из-за гололёда петербуржцы стали чаще обращаться за помощью в травмпункты

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили о кратном увеличении числа обращений петербуржцев в травмпункты: из-за пришедшей в город зимы и гололёда, который она принесла, жители Северной столицы стали обращаться за помощью — в том числе с переломами — в медучреждения в 1,5 раза чаще.

Так, только с 26 по 28 ноября в НИИ поступило сразу 32 человека, упавших на скольких дорогах. Большинство имеют травмы лодыжек и голеней.

В свою очередь в районных травмпунктах какого-либо обострения ситуации не заметили: к примеру, в Петроградском районе к врачам обратились 25 граждан.

Похожая ситуация обстоит также в одном из травмпунктов Василеостровского района, где число обратившихся за помощью из-за гололёда пока не достигло средних зимних отметок. "Если в среднем у нас 170-180 обращений в сутки, то в воскресенье всего 119", — цитирует 78.ru заявление заведующий отделением Мехди Тафришьян.

Добавим, что в ближайшие два дня Петербург накроет снегопадом. Ранее горожане жаловались на неубранные зимние осадки на дорогах.