Обсуждение QR-кодов: И за, и против, и альтернатива

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В Петербурге 2 декабря прошел круглый стол о введении обязательных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Против них ничего не имеют представители бизнеса, а вот присутствовавшие политики настаивали на менее категоричных мерах. При этом, и те, и другие сошлись на том, что можно ввести альтернативу QR-кодам и предложили свой вариант.

Тест, а не код

Мероприятие организовало информационное агентство "Росбалт"*. По словам редактора издания Татьяны Хрулевой, на обсуждение приглашались представители петербургского Роспотребнадзора и исполнительных органов власти, но они не пришли. Фактически причину своего отсутствия, они не пояснили: "не смогли", уточнила Хрулева. Присутствовали на круглом столе только представители бизнеса и депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский с экс-парламентарием и секретарем бюро реготделения "Справедливой России - За правду" Надеждой Тихоновой.

Вишневский и Тихонова выступили против введения обязательных QR-кодов. "Яблочник" напомнил, что ранее уже высказывался об этой мере в петербургском парламенте. В ЗакСе 25 ноября депутаты и чиновники обсудили федеральные законопроекты о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и пользования самолетами и поездами. На пленарном заседании документы планируют обсудить 8 декабря.

- Этот закон, в таком виде, в котором он написан, или превратиться в полную профанацию, или приведет к очень серьезным нарушением прав граждан, - повторил свою позицию Вишневский на круглом столе.

Он добавил, что, действительно, в случае, когда вопрос встает о реализации права на жизнь, можно ограничить другие права. Однако, это должно быть соразмерно и выполнимо, добавил депутат.

Вишневский отметил, что при введении обязательных QR-кодов власти должны принять и ряд других мер. В частности, увеличить доступность вакцинации и признать зарубежные препараты для прививки от коронавируса. С этим согласились и другие участники встречи.

В частности, секретарь бюро реготделения эсеров Тихонова заявила, что у государства во главе угла должно стоять благополучие граждан. Если они желают привиться иностранной вакциной, то им надо это позволить, отметила Тихонова.

Введение QR-кодов разделило общество и является дискриминационным, считает представительница эсеров. По ее словам, власти должны действовать иначе:

- Повсеместное и бесплатное для жителей страны тестирование. При входе в какое-то помещение или в общественное заведение - тест. Просто разделить на здоровых и больных. Больных - лечить, здоровых - пожалуйста, едьте туда, едьте сюда, проходите в театр, кино и так далее.

Тихонова добавила, что у человека должен быть выбор: вакцинироваться или пройти экспресс-тестирование. С этим предложением согласился президент группы компаний по организации мероприятий и концертов NCA Михаил Шурыгин:

- Мы высказываемся за то, чтобы была вариативная система. Те же самые экспресс-тесты. За чей счет - это второй вопрос. Я лично считаю, что, если у человека нет QR-кода или нет желания его получать <...>, он может пройти экспресс-тест.

Шурыгин считает, что такой вариант не создаст заторов при входе на мероприятия. Он рассказал, что технически экспресс-тестирование проводить возможно - профессиональные организаторы и площадки к такому варианту готовы. При необходимости мероприятие может ненадолго задержаться, предположил президент NCA. Если люди хотят попасть на концерт, то придут заранее для проведения теста, добавила Тихонова.

Вишневский к предложению отнесся скептически. Он отметил, что не слышал еще о подобном экспресс-тестировании.

Однако, такие быстрые тесты на выявление коронавируса уже можно купить в аптеках. В инструкции к одному из них сказано, что мазок следует брать из ноздри и поместить тампон с ним в пробирку с раствором и перемешать, затем несколько капель содержимого перенести в тестовую кассету - результат можно считать через 10-15 минут.

О проведении экспресс-тестирования в разных уголках Москвы, в октябре рассказывал департамент здравоохранения города:

"Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания".

Один экспресс-тест стоит около 1,3-1,4 тысяч рублей. Упаковка с 25 тестами - 15-25 тысяч рублей.

"Принуждать нельзя"

Представители бизнеса на круглом столе поддержали идею введения QR-кодов. В частности, об этом сказала специалист по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ совета Союза малых предприятий Петербурга Диана Аверкиева.

- В целом, на взгляд бизнеса, ограничения являются оправданными и необходимыми, в большей массе. <...> Никто не против подстраиваться под новую реальность, под новые условия, выполнять все, что у нас написано в постановлении, - сказала Аверкиева.

По ее словам, новый локдаун бизнес не переживет. Даже недельный застой в начале ноября предприниматели прошли с трудом, сообщила Аверкиева. Она добавила, что бизнесу важно иметь время на подготовку для перестройки своей работы - не стоит вводить ограничения одним днем.

Президент NCA Шурыгин тоже заявил, что не против введения обязательных QR-кодов. По его мнению, они вскоре вообще не потребуются.

- Мой прогноз: QR-коды - временное для бизнеса и нашего общества явление, - считает Шурыгин.

По его мнению, вакцинация в итоге приведет к тому, что QR-коды будут не нужны. О необходимости повышать уровень вакцинированности населения от коронавируса, но не делать прививку обязательной, сказали все присутствовавшие на круглом столе. Они уверены, что для этого необходимо вести хорошую информационную кампанию. Первая была полностью провалена, отметили участники встречи.

- На протяжении нескольких месяцев вся мощь государственной пропаганды была брошена на что? На то, чтобы рассказать, как плохи зарубежные вакцины. Как устроен наш человек? Он всегда считал, что, если есть какая-то болезнь, то лучше поможет импортное лекарство. <...> Теперь его уверяют, что зарубежные вакцины плохи, и он с ужасом думает, каковы же тогда наши? - заявил депутат Вишневский.

Государство должно предоставлять населению полную и подробную информацию о коронавирусе и вакцинации от него, считают участники круглого стола

- Пропаганда вакцинации и вакцинирование больше 80% - является единственным решением вопроса, - подытожил Шурыгин.

- Да, вакцинироваться нужно, но принуждать нельзя. Это сложно…, - отметила Тихонова.

- Нужно давать альтернативу, - отметил президент NCA.

С этим высказыванием все согласились.

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София Саттарова