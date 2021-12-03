Суд отказался отменять результаты выборов на шести участках по иску экс-кандидата Редько

Приморский районный суд Петербурга отказал экс-кандидату в депутаты Законодательного собрания по округу № 12 от КПРФ и мундепу МО "Коломяги" Александру Редько в иске об оспаривании результатов выборов на шести избирательных участках №№ 1876, 1882, 1884, 1891, 1932, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Вместе с Редько иски к участковым комиссиям подали его доверенное лицо и члены УИК с правом совещательного голоса.



Они на заседаниях рассказали об инцидентах, которые случались на избирательных участках. В частности, член УИК № 1882 Светлана Авксентьева сообщила, что во время подсчета голосов ей якобы не позволяли подойти на то расстояние, которое позволило бы увидеть отметки в бюллетенях. Также член комиссии рассказала, что на участке были "лица кавказской национальности". Они психологически давили своим видом и действиями, сказала Авксентьевна. Член комиссии № 1876 Александр Колесник рассказал, что его 19 сентября якобы с участка силой вывели полицейские по некоей жалобе.



Представители УИКов и территориальных избиркомов в суде заявили, что члены комиссий с правом совещательного голоса не имеют права оспаривать результаты голосования. Также они указали на пропущенный срок подачи заявлений — они поступили в суд 4 октября. Согласно законодательству, на подачу подобных исков выделяется 10 дней.



Редько заявил, что иски были направлены в суд 29 сентября по почте и что он не мог повлиять на скорость их доставки. Экс-кандидат добавил, что его сторона не знала об изменениях в законе, по которым иски в течение 10 дней должны поступить в суд, а не быть направлены. Эти новые нормы ущемляют права заявителей, сказал Редько.



Прокурор отметил, что сроки подачи исков не восстанавливаются. По его мнению, можно отказать в удовлетворении заявлений. Судья так и поступила.

Редько в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что, скорее всего, не будет подавать апелляцию на решение суда. Отказ из-за пропущенных сроков вряд ли получится оспорить, отметил представитель кандидата в суде Юрий Галицкий. Истец и его представитель считают, что важно было привлечь внимание к происходящему в избирательном процессе.



Другой судья Приморского районного суда принял к рассмотрению еще несколько исков Редько по выборам, которые поступили 4 октября.

Напомним, по причине пропуска сроков из-за отправки исков по почте Московский районный суд отказался рассматривать заявления экс-кандидата Ольги Галкиной.

София Саттарова, фото: vk.com/Александр Редько