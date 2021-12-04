"В мире нигде нет такого": В Госдуме заявили, что выдавать QR-коды по уровню антител пока не планируется

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что сейчас нет планов по выдаче QR-кодов гражданам по уровню антител к коронавирусу, передает "Интерфакс".

Хубезов отметил, что разговоры о подобном подходе ведутся, но решения нет.

"Вообще в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", - сказал Хубезов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что в правительстве обсуждается идея выдавать сертификаты россиянам с высоким уровнем антител. В Смольном говорили, что вводить в Петербурге подобные меры не планируется до официального распоряжения Минздрава или правительства России.