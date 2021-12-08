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Выборы 2021

Новости 12:50

Силовиков, задерживавших саратовского коммуниста Бондаренко, лишат новогодних премий

фото ЗакС политика Силовиков, задерживавших саратовского коммуниста Бондаренко, лишат новогодних премий

Полицейских, которые 9 ноября участвовали в задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бoндаренко, лишат новогодней премии, известил коммунист у себя в Instagram.

С жалобой на правоохранителей в региональное управление МВД обратился уволившийся из органов в знак протеста против принуждения к разгону митингов кинолог Николай Королёв.

Он получил ответ, в котором сообщалось, что нарушений закона со стороны силовиков, задерживавших Бондаренко, не было, однако на тот момент на них отсутствовали именные жетоны, то есть они были одеты не по форме.

В связи с этим в качестве меры наказания в МВД решили лишить правоохранителей новогодних премий.

Напомним, после задержания и составления протокола Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей якобы за мелкое хулиганство на участке во время выборов 2021 года. 

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко


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