Силовиков, задерживавших саратовского коммуниста Бондаренко, лишат новогодних премий

Полицейских, которые 9 ноября участвовали в задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бoндаренко, лишат новогодней премии, известил коммунист у себя в Instagram.

С жалобой на правоохранителей в региональное управление МВД обратился уволившийся из органов в знак протеста против принуждения к разгону митингов кинолог Николай Королёв.

Он получил ответ, в котором сообщалось, что нарушений закона со стороны силовиков, задерживавших Бондаренко, не было, однако на тот момент на них отсутствовали именные жетоны, то есть они были одеты не по форме.

В связи с этим в качестве меры наказания в МВД решили лишить правоохранителей новогодних премий.

Напомним, после задержания и составления протокола Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей якобы за мелкое хулиганство на участке во время выборов 2021 года.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко