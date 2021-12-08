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Новости 20:45

Горсуд рассмотрит жалобу Фатьяновой на аннулирование ее выдвижения на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Горсуд рассмотрит жалобу Фатьяновой на аннулирование ее выдвижения на выборах в ЗакС

В Санкт-Петербургском городском суде 8 декабря прошло предварительное заседание по иску экс-кандидатки в депутаты Законодательного собрания Ирины Фатьяновой по 3-му округу. Она требует суд признать незаконным решение территориального избиркома № 18 об аннулировании ее статуса как выдвинутого кандидата якобы из-за сотрудничества с экстремистской организацией, сообщил ЗАКС.Ру юрист Михаил Уваров. 

Уваров подчеркнул, что на момент аннулирования выдвижения Фатьяновой решение Мосгорсуда о признании структур политика Алексея Навального экстремистскими организациями еще не вступило в силу. 

Если суд встанет на сторону самовыдвиженки, Фатьянова будет добиваться отмены итогов выборов в округе. В противном случае она намерена оспорить решение ТИК в Конституционном суде и ЕСПЧ. Горсуд назначил рассмотрение ее иска на 10 декабря. 

Напомним, 27 июля 11 членов ТИК № 18 проголосовали за аннулирование выдвижения Фатьяновой. Поводом для этого стали письма от прокуратуры и Минюста, в которых говорилось, что она возглавляла петербургский штаб* Навального. За три месяца до Единого дня голосования Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах любого уровня. 

В конце ноября Ирина Фатьянова покинула Россию из-за угрозы уголовного преследования в рамках дела о создании экстремистского сообщества, по которому подозревают соратников Навального. По этой причине почти половина бывших координаторов штабов* оппозиционера решили покинуть страну. 

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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