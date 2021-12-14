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Парламент Чечни просит Генпрокуратуру и СК проверить Сокурова на "разжигание межнациональной розни"

фото ЗакС политика Парламент Чечни просит Генпрокуратуру и СК проверить Сокурова на "разжигание межнациональной розни"

Чеченские депутаты подготовили обращения на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова с требованием изучить резонансную речь режиссёра Александра Сокурова на предмет "разжигания межнациональной розни".

"В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Слова Сокурова А.Н. могут привести к межнациональной розни", - привёл выдержку из обращения глава парламента Чечни Магомед Даудов у себя в на странице в Instagram.

Речь Сокурова, выступившего 9 декабря в ходе встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека, была воспринята первыми лицами Чечни крайне болезненно: первым с критикой на знаменитого петербуржца обрушился Рамзан Кадыров. Режиссёр выступил с предложением "отпустить" северокавказские республики, чем разгневал и самого президента.

На следующий день после резонансного спора Сокуров признался, что не исключает своего юридического преследования за сказанное. Однако президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил режиссёра, что этот сценарий нереалистичен. 

Фото: kremlin.ru


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