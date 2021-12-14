"Будем и дальше складировать": В Смольном не увидели проблемы в снежной куче на Дворцовой

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий полагает, что нет ничего вопиющего в том, чтобы складировать на центральной площади Северной столицы грязный снег: такая практика существует и в странах Европы. На недовольство петербуржцев чиновник ответил в разговоре с "Фонтанкой".

"Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях", - делится мнением Повелий.

Он добавил, что мощностей действующих снегоплавильных пунктов не всегда хватает в случае прихода мощных снегопадов.

"Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать", - заключил вице-губернатор.

Добавим, в начале недели губернатор Александр Беглов признал, что город убирают от снега ненадлежащим образом. Петербуржцы систематически делятся в соцсетях снимками залежей накопившихся осадков.

На прошлой неделе петербургский активист заснял на видео простаивающий снегоуборочный трактор: двигатель у транспортного средства при этом был заведён, а колёса находились в приподнятом состоянии и прокручивались. На вопрос, отчего техника не работает, водитель трактора открыто заявил, что "расходует солярку".