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Новости 15:26

Москалькова просит освободить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО

фото ЗакС политика Москалькова просит освободить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила повторное обращение в прокуратуру и органы следственного контроля с просьбой заменить меру пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, сообщается на сайте омбудсмена.

В аппарате Москальковой сообщили, что обращение подготовлено с учетом состояния здоровья Зуева и двух его несовершеннолетних детей, один из которых - инвалид. К тому же, отметили в аппарате, у Зуева на иждивении пожилые родители-инвалиды.

Также Москалькова посетила Зуева в СИЗО "Матросская тишина". Она обратила внимание на то, что его самочувствие "не очень хорошее", и ему требуется постоянное медикаментозное лечение и контроль.

Ранее адвокаты направили ходатайство об освобождения Зуева из СИЗО. Перед этим президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости держать его под арестом.

Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку". Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.


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