"Дети окажутся в электрической тюрьме": У Лукашевской школы появились новые проблемы

В расположенной в Ленобласти Лукашевской школе, проверкой которой занимается прокуратура и Следственный комитет, "обнажилась" очередная проблема после некачественного ремонта: из-за тяжести окутавшей крышу наледи обвалилась труба водостока, часть из которой вплотную примыкает к электрическим проводам, ведущим к зданию. О происшествии рассказала Znak.com Милана Гусева — мать учеников третьего и девятого классов.

"Больше всего пугает, что там провода вмерзли в глыбу снега, и вся она на проводах держится. Скорее всего, снег их оборвет, а внизу железный забор стоит. Мы боимся, что дети окажутся в электрической тюрьме", — переживает женщина.

Единственная мера, которую приняли в учреждении для того, чтобы обезопасить детей, — огородили опасный участок лентой, уточнила Гусева.

"Нашим детям грозит Новый год за желтой лентой, Дед Мороз в каске и забор под напряжением. Вам не кажется, что это больше концлагерь напоминает?" — негодуют родители.

Znak.com направил запрос в пресс-службу администрации Гатчинского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, летом на тот момент директор Лукашевскй школы Максим Миронков отказался принимать некачественный ремонт с плесенью во вверенной ему школе, после чего, с его слов, некое должностное лицо в комитете общего и профессионального образования Ленобласти якобы попросило его "мирно уйти и не поднимать шум", пригрозив в противном случае увольнением по статье. Позднее Миронкова всё же упразднили в должности, однако ввиду поднявшегося общественного резонанса инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Следком уже занимался доследственной проверкой происходящего в Лукашевской школе. В ходе изучения ситуации удалось установить, что глава отдела закупок администрации Гатчинского района Ленобласти может быть причастен к коррупционным преступлениям. Как итог, он был задержан при получении взятки в размере 150 тысяч рублей, возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Фото предоставлено Миланой Гусевой для Znak.com