Горсуд отказался отпустить нефролога Земченкова из СИЗО

Горсуд Петербурга отклонил жалобы бывшего главного нефролога города Александра Земченкова на продление ареста по делу об убийстве его жены, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

27 октября Октябрьский суд продлил Земченкову арест. В заседании по рассмотрению жалобы в Горсуде он не участвовал, хотя был о нем извещен. Защитник Земченкова просил избрать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с СИЗО: домашний арест, личное поручительство или запрет определенных действий. Однако суд решил оставить постановление Октябрьского суда в силе, а жалобы – без удовлетворения.

В октябре Горсуд отменял решение Октябрьского суда о продлении ареста Земченкову, отправив материалы на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Земченков был арестован в апреле. Его жена Ирина погибла в 2010 году, дело о ее убийстве неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.