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Новости 20:21

Горсуд отказался отпустить нефролога Земченкова из СИЗО

фото ЗакС политика Горсуд отказался отпустить нефролога Земченкова из СИЗО

Горсуд Петербурга отклонил жалобы бывшего главного нефролога города Александра Земченкова на продление ареста по делу об убийстве его жены, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

27 октября Октябрьский суд продлил Земченкову арест. В заседании по рассмотрению жалобы в Горсуде он не участвовал, хотя был о нем извещен. Защитник Земченкова просил избрать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с СИЗО: домашний арест, личное поручительство или запрет определенных действий.  Однако суд решил оставить постановление Октябрьского суда в силе, а жалобы – без удовлетворения.

В октябре Горсуд отменял решение Октябрьского суда о продлении ареста Земченкову, отправив материалы на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Земченков был арестован в апреле. Его жена Ирина погибла в 2010 году, дело о ее убийстве неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.


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