Бизнесмена Ебралидзе оставили под стражей до конца марта

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил продлить до 23 марта арест бизнесмену Александру Ебралидзе в рамках уголовного дела о растрате, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Миллиардера, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Эпизод относится к 2016 году. Вскоре после его совершения у частного банка отозвали лицензию. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, проходящему по тому же делу и тоже арестованному.

Защита Ебралидзе полагает, что адвокаты Дыгова оговаривают бывшего акционера "Констанс-банка". В деле также фигурирует брат Эльдара Дыгова Тимур Дыгов.