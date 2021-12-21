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Новости 17:27

Бизнесмена Ебралидзе оставили под стражей до конца марта

фото ЗакС политика Бизнесмена Ебралидзе оставили под стражей до конца марта

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил продлить до 23 марта арест бизнесмену Александру Ебралидзе в рамках уголовного дела о растрате, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Миллиардера, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Эпизод относится к 2016 году. Вскоре после его совершения у частного банка отозвали лицензию. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, проходящему по тому же делу и тоже арестованному.

Защита Ебралидзе полагает, что адвокаты Дыгова оговаривают бывшего акционера "Констанс-банка". В деле также фигурирует брат Эльдара Дыгова Тимур Дыгов. 


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