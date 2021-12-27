Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии, передает ТАСС. Столько запрашивала прокуратура.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белруссии. Сообщалось, что ему вменяют озвучку роликов и призывы к насилию в отношении силовиков в оппозиционном телеграм-канале "Отряды гражданской самообороны Беларуси": по версии следствия, он якобы был одним из администраторов группы. Дудников говорил, что признательные показания из него выбивали, требуя "говорить всё, что им нужно, на камеру".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в аппарате главы государства следят за делами россиян, которых судят в Белоруссии.