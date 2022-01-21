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Новости 19:59

В Петербурге приостановили вакцинацию от всех болезней, кроме коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге приостановили вакцинацию от всех болезней, кроме коронавируса

В связи с бурным ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге, помимо приостановления диспансеризации, временно перестали прививать граждан от всех заболеваний, кроме COVID-19. Эта мера полностью соотносится с вышедшим 21 января постановлением главного санитарного врача Петербурга о запрете на оказание плановой медицинской помощи и призвана снизить риск заражения горожан в медучреждениях, пояснил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не ограничивается. Вакцинация другими вакцинами в настоящее время будет ограничена. Поскольку любое посещение [поликлиник] с профилактическими целями в том случае, если это не связано с ухудшением заболевания, является рискованным для любого пациента, то любые другие вакцинации мы приостанавливаем", - приводит его комментарий ТАСС.

Напомним, что 21 января был побит очередной антирекорд по суточному числу выявленных случаев коронавируса: врачи поставили 5 922 диагноза. При сохранении столь высоких темпов заболеваемости Лисовец ранее допустил, что до конца месяца в сутки будут регистрировать более 10 тысяч случаев инфицирования.


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