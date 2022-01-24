Детская вакцина от COVID-19 добралась и до Псковской области

На баланс фармацевтической базы Псковской области поступил запас долгожданной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"; первая партия "Спутника М" для прививания детей 12-17 лет придёт в ближайнее время, известил у себя в Instagram глава региона Михаил Ведерников.

"Спутник Лайт" доставлен в количество 11,5 тысяч доз, "Спутник М" — 960 доз.

"Вместе с тем, согласно рекомендациям Минздрава, с учётом текущей эпидситуации для ревакцинации можно использовать любую зарегистрированную двухкомпонентную вакцину", — уточнили в администрации Псковской области.

Привиться детской вакциной можно будет в псковских поликлиниках уже со среды, 26 января.

Ранее "Спутник М" привезли в Петербург и Ленобласть.