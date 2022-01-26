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Выборы 2021

Новости 16:18

В суд вызовут главу и секретаря УИК, где во время выборов якобы работали "подставные" члены комиссии

фото ЗакС политика В суд вызовут главу и секретаря УИК, где во время выборов якобы работали "подставные" члены комиссии

В Василеостровском районном суде Петербурга 26 января прошло очередное заседание по иску экс-кандидатов в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу Нэлли Вавилиной ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрия Анисимова ("Яблоко"). Они требуют признать итоги голосования на участке № 177 недействительными из-за якобы "подставных" членов комиссии, которые работали во время трехдневного голосования. 

На следующим заседании, назначенном на середину февраля, суд намерен взять пояснения у председателя участковой комиссии Марии Мулюк и допросить секретарь Анастасию Селиванову. Суд также пытался вызвать в качестве свидетелей других членов комиссии с правом решающего голоса, но они извещения проигнорировали. 

Напомним, во время сентябрьских выборов "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скриншот переписки в Whatsapp, где якобы секретарь комиссии Селиванова "назначала" роли членов комиссии неизвестным людям. В ходе рассмотрения иска судья лично наблюдал переписку с телефона одного из участников процесса. Проверить данное сообщение требовал депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"), но сотрудники Следственного комитета не нашли в нем признаков преступления. Аналогичное заявления подавала Вавилина. 

Ранее Вавилина пыталась оспорить итоги голосования в ее округе в Городском суде, но проиграла. Бывшая кандидатка намерена оспорить отказ. 

По результатам выборов 4-й округ в Законодательном собрании представляет единоросс Константин Чебыкин. По данным ГАС "Выборы" на участке № 177 за кандидата от "Единой России" проголосовали 383 жителя. Вавилину поддержали 215 избирателей. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

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