СК вновь не увидел причин реагировать на заявление о "подставных" членах УИК № 177

Управление Следственного комитета по Петербургу ответило депутату Заксобрания Борису Вишневскому, что следователи не увидели признаков преступления в ситуации с подставными членами УИК №177, документ Вишневский опубликовал в телеграм-канале.
В ответе СК указал, что речь идет "о возможных нарушениях и недостатках в работе избирательных комиссий", и обращаться следует в Горизбирком. Вишневский же считает, что в действях комиссии усматриваются признаки нарушения ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
"То есть, замена настоящих членов УИК на фальшивых — это "недостатки в работе избирательных комиссий"? Так не оставим, конечно, будем обжаловать этот "футбол", — заключил Вишневский.
Ранее СК дал аналогичный ответ на обращение Нэлли Вавилиной, которая баллотировалась в ЗакС по округу № 4.
Напомним, "Наблюдатели Петербурга" опубликовали скрины из чата УИК № 177, судя по которым секретарь раздавала "новые имена" шести посторонним людям, которым предстояло присутствовать на участке под видом действующих членов комиссии. ЗАКС.Ру эту информацию подтвердил пожелавший остаться анонимным член участковой комиссии.
По официальным данным по УИК № 177, более четверти проголосовавших делали выбор у себя в квартирах. Источник сообщил, что больше всех заполненных бюллетеней с надомного голосования якобы приносили члены комиссии с чужими именами.
25 октября Василеостровский суд Петербурга начал рассматривать иск кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 4 Дмитрия Анисимова к УИК №177.