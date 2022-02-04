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Суд продлил срок задержания завотделением медцентра на Сикейроса, где погибли семь пациентов

фото ЗакС политика Суд продлил срок задержания завотделением медцентра на Сикейроса, где погибли семь пациентов

Октябрьский районный суд Петербурга пролонгировал на 72 часа срок задержания заведующей отделением лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1 Елены Медведевой, обвиняемую в оказании услуг, от которых погибли семь пациентов, информирует объединённая пресс-служба городских судов. Следствие ходатайствовало об аресте Медведевой.

Как считают следователи, завотделением медцентра на улице Сикейроса знала о том, что в ходе гастрографии применялся контрафактный препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не является лекарственным средством. Свою вину Медведева признала частично.

О том, что число жертв, посещавших кабинет гастрографии, выросло до семи, стало известно ранее 4 февраля.

Добавим также, на прошлой неделе главврача ГКДЦ № 1 Евгения Попова отправили на два месяца в СИЗО.


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