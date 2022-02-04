Суд продлил срок задержания завотделением медцентра на Сикейроса, где погибли семь пациентов

Октябрьский районный суд Петербурга пролонгировал на 72 часа срок задержания заведующей отделением лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1 Елены Медведевой, обвиняемую в оказании услуг, от которых погибли семь пациентов, информирует объединённая пресс-служба городских судов. Следствие ходатайствовало об аресте Медведевой.

Как считают следователи, завотделением медцентра на улице Сикейроса знала о том, что в ходе гастрографии применялся контрафактный препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не является лекарственным средством. Свою вину Медведева признала частично.

О том, что число жертв, посещавших кабинет гастрографии, выросло до семи, стало известно ранее 4 февраля.

Добавим также, на прошлой неделе главврача ГКДЦ № 1 Евгения Попова отправили на два месяца в СИЗО.