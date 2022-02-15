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Новости 14:51

Иск МВД к Фатьяновой продолжат рассматривать в апреле

фото ЗакС политика Иск МВД к Фатьяновой продолжат рассматривать в апреле

В Дзержинском районном суде Петербурга 15 февраля состоялось первое заседание по иску ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к экс-главе петербургского штаба Навального* Ирине Фатьяновой о компенсации работы силовиков на митингах 23 и 31 января. Полиция требует от соратницы оппозиционера 3,9 млн рублей. 

Заседание решили отложить до 6 апреля. К этому времени истец должен предоставить расчет, из которого сложилась озвученная сумма, сообщила ЗАКС.Ру юристка "Апологии" Варвара Михайлова, представляющая Фатьянову в суде.

- ГУ МВД не представило обоснований суммы конкретных расчетов. Суд им сказал в обтекаемой форме: "Принесите, что можете". У нас тоже есть ряд запросов, которые мы направляли в МВД до судебного заседания, ответы на них еще не успели прийти, в частности, заверенную копию справки о том, что Ирина находилась по арестом с 23 января по 8 февраля, - рассказала Михайлова. 

Защитница уверена, что обеспечение порядка на любых мероприятиях, в том числе несогласованных, - обязанность правоохранительных органов, а не организаторов мероприятия. Сторона Фатьяновой считает, что это закреплено постановлением Конституционного суда от 2019 года. 

Текстовую трансляцию заседания в Twitter вел представитель Фатьяновой Илья Любимов. Он писал, что обеспечивать порядок на митинге привлекли силовиков из батальона охраны диппредставительств, а также сотрудников некоторых "профильных" отделений полиции: по противодействию незаконном обороту подакцизных товаров, раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, природопользования, долевого участия, игорной деятельности, фальшивомонетничества и отделения по установлению личности неопознанных трупов.

В конце января суд в Кемерово отказал местным силовикам в аналогичном иске к активистам. МВД пыталось взыскать 750 тысяч рублей за работу на январских митингах в поддержку Навального. 

Напомним, об иске ГУ МВД к активистке стало известно в начале 2022 года. Сама Фатьянова с ноября 2021 года находится в Грузии. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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